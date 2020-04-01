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Esenyurt'ta 'sosyal mesafesiz', 'seçmece bunlar' çağrılı semt pazarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 16:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek amacıyla peş peşe alınan önlemlere rağmen Esenyurt'ta kurulan semt pazarında 'Sosyal mesafe' kuralına uyulmadığı gibi, alışverişe gelenlerin sebze ve meyveleri elleriyle seçtiği görüldü.

Kuruçeşme Mahallesi'nde her hafta olduğu gibi kurulan Çarşamba pazarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla getirilen sebze ve meyveleri seçmeme yasağına bu pazarda uyulmadı.

Esenyurt Belediye zabıtasının da müdahale etmediği seçmeli sebze ve meyve satışının yanı sıra yumurtayı elleriyle seçen müşteriler tehlikeye aldırmadan ürünleri aldı.

Bazı pazarcıların da yasağı hiçe sayarak, "Seçmece bunlar" diye bağırarak müşteri çekmeye çalışması dikkat çekti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt koronavirüs Semt Pazarı

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