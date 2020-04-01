Esenyurt'ta 'sosyal mesafesiz', 'seçmece bunlar' çağrılı semt pazarı

Kuruçeşme Mahallesi'nde her hafta olduğu gibi kurulan Çarşamba pazarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla getirilen sebze ve meyveleri seçmeme yasağına bu pazarda uyulmadı.

Esenyurt Belediye zabıtasının da müdahale etmediği seçmeli sebze ve meyve satışının yanı sıra yumurtayı elleriyle seçen müşteriler tehlikeye aldırmadan ürünleri aldı.

Bazı pazarcıların da yasağı hiçe sayarak, "Seçmece bunlar" diye bağırarak müşteri çekmeye çalışması dikkat çekti.

(DHA)

