Esenyurt'ta taciz iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 'Hayır Derneği' olarak kiralanan ve bu doğrultuda faaliyet gösterdiği öne sürülen sığınağında meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Mısır asıllı Türk vatandaşı kadın H.A., böbreğinde ağrılar çektiğini belirterek, buraya muayene olmaya geldi. İddialara göre Iraklı doktor M.B, kadın asistanından dışarı çıkmasını istedi ve daha sonra muayene edeceğini söylediği kadından soyunmasını istedi. Sarılıp elle tacizde bulunan, "Seni öpebilir miyim?" dediği öne sürülen doktoru iterek dışarı çıkan kadın, bağırarak tepki gösterdi. Kadın, daha sonra 155'i arayarak kendisine tacizde bulunulduğunu anlatıp, doktor hakkında şikayetçi olmak istediğini söyledi.

SIĞINAĞI KORSAN HASTANEYE ÇEVİRMİŞLER

Şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, burada çalışanların terk edip kaçtığı sözde hayır derneği olarak kullanılan sığınağın içerisinde eczane, diş hastalıkları kliniği, kadın doğum, çocuk hastalıkları, hacamat, estetik ve laboratuvar olarak kullanılan bölümleri bulunan korsan hastane ve çok miktarda cihaz tespit etti. Yapılan incelemede sığınağın girişinde kayıt yapmayan sadece izleme amaçlı yerleştirilen güvenlik kameraları bulunduğu, buraya giren çıkanların bu yolla kontrol edildiği, polislerin geldiğini fark edince pencere görünümlü gizli bir çıkıştan arka bahçeye geçip kaçtıkları belirlendi.