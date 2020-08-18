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Esenyurt'ta taksici kavgasında 1 kişi öldü, ilçe karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta taksiciler arasında çıkan kavgada bir taksici hayatını kaybetti. Eylem yapan taksicilere ise polis izin vermedi.

Esenyurt'ta taksici kavgasında 1 kişi öldü, ilçe karıştı

Olay dün gece saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında anlaşmazlıktan dolayı kavga çıktı. Kavgada Taner Aras (40) isimli taksici silahlı saldırıya uğradı. Aras, vücuduna isabet eden mermiler neticesinde hayatını kaybetti. Kısa sürede olay yerine gelen ve konuyla ilgili çalışma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

CADDE ÜZERİNDE EYLEM

Hayatını kaybeden Aras'ın meslektaşları ise eylem yaptı. Doğan Araslı Bulvarı'nda saldırıyı protesto eden taksiciler yolu kapatmak istedi. Eylem yapmaya çalışan taksicilere polis müdahale etti. Bir kişi gözaltına alırken eylem kısa sürede son buldu.

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(DHA)

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