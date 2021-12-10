Esenyurt’ta taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde böyle tekmeledi

Olay, sabahın erken saatlerinde Örnek Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile Afrikalı yolcu arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.

YERDEYKEN TEKMELEDİLER

Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi. Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda dayak yiyen yolcu ise, taksicilere "Yapma" diyerek kaçmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

