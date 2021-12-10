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  4. Esenyurt’ta taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde böyle tekmeledi

Esenyurt’ta taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde böyle tekmeledi

10.12.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bilinemeyen bir nedenden dolayı yolcu ile taksiciler arasında kavga çıktı. Taksicilerin, yerde tekmelediği yolcu “Dur” diyerek kaçmaya çalışırken, çevredeki vatandaşlar olaya sessiz kaldı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, sabahın erken saatlerinde Örnek Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile Afrikalı yolcu arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesiyle kavgaya dönüştü.

YERDEYKEN TEKMELEDİLER

Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi. Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda dayak yiyen yolcu ise, taksicilere "Yapma" diyerek kaçmaya çalıştı.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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