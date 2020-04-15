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  4. Esenyurt’ta vahşet: Köpeğin başını koparıp, patilerini kestiler

Esenyurt’ta vahşet: Köpeğin başını koparıp, patilerini kestiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta sokak hayvanlarının barınabilmesi için yaptırılan kulübelerden birinin önünde, başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu.

Hayvanseverlerin büyük tepkisini toplayan olay, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvanseverler, bir süre önce sahipsiz köpeklerin barınabilmesi için boş arazide ahşap kulübeler yaptı. Hayvanseverler buraya sokağa çıkma yasağı ilan edilen geçen hafta sonu da dahil her gün yem ve su bıraktı. Dün saat 22.00 sıralarında köpeklere mama ve su vermek üzere gelen hayvansever bir kadın, köpek kulübesinin önünde başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru sokak köpeğini görünce polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ve belediye görevlileri inceleme yaptı. Yavru köpeğin parçaları olay yeri inceleme ekibinin çalışması ardından poşete konuldu. Polis, köpeği bu hale getiren kişi ya da kişileri tespit için çalışmaya başlarken, bu durumu gören hayvanseverler gözyaşı döktü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt köpek

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