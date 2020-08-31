HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak

Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 09:09 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta, bir çocuğu kamyonetle kaçırmaya çalıştıkları sanılan iki esnaf, diğer esnaf ve vatandaşlar tarafından dakikalarca darp edildi. Tekmeli yumruklu dayak, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak

Olay, geçtiğimiz günlerde Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta halı yıkama işi yapan iki esnaf kamyonetleriyle adres sormak için bir çocuğu araca çağırdı. Olayı gören çevredeki diğer esnaflar ise aracın yanına gelerek ne yaptıklarını sordu. Durumdan şüphelenen ve çocuğun kaçırılmaya çalıştığını sanan vatandaşlar, önce çocuğu indirip güvenli bir yere götürürken, araç içindeki iki kişiyi araçtan aşağı indirdi. Esnaf, 2 kişinin çocuğu kaçırma girişiminde bulunduklarını zannederek, darp etmeye başladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirirken, darp edilen 2 kişi kalabalığın elinden kurtularak kaçtı. Kaçan kişileri, esnaflar cadde üzerinde tekrar yakalayıp darp etmeye devam etti. Yaşananlar saniye saniye sokak üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdıktan sonra, 2 kişi ifadelerini almak üzere Kıraç Polis Merkezi'ne götürdü.

1e6adf02533773fb76c0a03a0df39fe3

"TANIYORMUŞ NUMARASI YAPIYOR"

Çocuğu araca bindirerek kaçırmaya çalıştığı iddia edilen kişilerin, çocuğu tanıyormuş numarası yaptığını söyleyen esnaflardan biri, "Baktım araba durdu, tanıdık herhalde dedim. Yanaştı, çocuğu arabaya koydu. Dedim ki, 'Hayırdır birader, sen çocuğu niye arabaya koyuyorsun?' Dedi ki, 'Eve götürecek.' Daha sonra niye göstereceğini sordum, '3 gün önce benden 2 buçuk milyar para aldı.' dedi. Ben de, 'Senin kasan ortalıkta mı?' Ben öyle söyleyince işte, 'Çocuğu annesine götüreceğim' dedi. Çocuğun evi burası sen annesine nasıl götürüyorsun? Ondan sonra tuttuk. Tanıyormuş numarası yapıyor. Ben çocuğu tanıyorum diyor ama tanıyor tanımıyor bilmiyorum. Biz çocuğu araca koyunca zaten şüphelendik. Bir de bizim buranın çocuğu. Sonra biz arabadan indirdik, hepimiz vurduk" dedi.

112304d251d8c9132ced17b020bfe1d3

GERÇEK KARAKOLDA ORTAYA ÇIKTI

Yaşananların gerçek yüzü ise karakolda ortaya çıktı. İfadesi alınmak üzere ailesi ile beraber karakola çağrılan çocuk, olayda bir kaçırılma girişimi yaşanmadığını söyledi. Araçtaki kişilerin, kendisine adres sorduğunu belirten çocuk, olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirtti. Çocuğun ifadesinin ardından 2 kişi, serbest bırakıldı.

ff80d6ab2313a138a0e55d1a75cd1710

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyorduDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
Düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntülerDüğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Asker eğlencesi kan gölüne döndü: Çok sayıda yaralı var
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Temel Kotil yoğun bakıma alındı
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
Belediye Başkanına magandalık suçlaması
İlginizi Çekebilir
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta çocuğa adres soran kişiler yanlış anlaşılınca dayak yedi
Adres soran kişilere meydan dayağı! O anlar böyle görüntülendi
'Pes' dedirten olay! 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
'Pes' dedirten olay! Kazazedeyi görüntüleme yarışına girdiler
Kavurucu sıcaktan bunalanlar Ilıca Plajı'nı doldurdu
Kavurucu sıcaktan bunalanlar plajı doldurdu
Bayrampaşa'da düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler
Düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler
Konya'da yol ortasındaki dev obruk korkuttu
Yol ortasında korkutan görüntü! Genişliği 30, derinliği 15 metre
Ankara'da korkutan orman yangını
Ankara'da korkutan orman yangını
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.