Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti! Evli cani dehşet saçtı: Komşuları duydu

İstanbul'da yasak aşk cinayeti. Esenyurt’ta sevgilisini silahla vurarak öldüren adam, intihara teşebbüs etti. Caninin evli olduğu ve ikilinin bir süredir sevgili olduğu tespit edildi.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Olay, dün gece Esenyurt Yeşilkent mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Esenyurt’ta emlak işiyle uğraşan Melik A. ve Burcu S. isimli çift nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Kavga seslerinin ardından 2 el silah sesi duyuldu. Komşular, olayı polis ekiplerine haber verdi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler iki şahsı kanlar içinde buldu. Ambulans ekipleri, iki şahsı hastaneye kaldırırken, Burcu S. isimli kadın hayatını kaybetti. Melik A. isimli şahısın hastanede tedavisi devam ediyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

CANİ EVLİ ÇIKTI

Melik A.’nın evli olup, Burcu isimli kadınla uzun süredir sevgili olduğu öğrenildi.