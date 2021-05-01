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Esenyurt'ta ''Yol benim'' vahşeti! Veteriner Arda Erdabak yoğun bakıma alındı

01.05.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta, 2 kişi, yol verme nedeniyle kavga ettikleri hafif ticari araç sürücüsü veterineri darp etti. Ağır yaralanan veteriner Arda Erdabak hastaneye kaldırılırken, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı. Eski milletvekili Ufuk Uras, yeğeni Arda Erdabak için ''Nasıl bir dünya bu böyle. Karınca incitmez Arda, bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor'' dedi. Erdabak'ın eşi de bunun ''cinayete teşebbüs'' olduğunu söyledi.

Olay, 30 Nisan sat 00.52 sıralarında İstanbul Esenyurt Esenkent Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. 81 ABM 991 plakalı minibüsün sürücüsü Deniz Gülmez ile 06 DU 8449 hafif ticari aracın sürücüsü veteriner Arda Erdabak arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücülerin araçlarının içindeki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı Ahmetcan Gülersöyler, Erdabak'ı aracından indirerek darp etmeye başladı. Etraftaki kalabalığa aldırış etmeden sürücüyü darp eden saldırganlar, daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Erdabak'ı yerde kanlar içinde görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erdabak'ı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Erdabak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ PLAKADA SALDIRGANLARI TESPİT ETTİ

Olay yerinde tanıkların söylediği plakalardan adresleri tespit eden polis ekipleri saldırganları yakaladı. Deniz Gülmez ve Ahmetcan Gülersöyler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar, adliyeye sevk edildi.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan darp anları ise çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere tartışmanın başlangıcı, minibüsteki saldırganların araçlarından inerek hafif ticari aracın sürücüsü veterineri darp etmeleri ve kaçmaları yansıdı.

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"BU CİNAYETE TEŞEBBÜS"

Yaşananları cinayete teşebbüs olarak değerlendiren eşi gibi veterinerlik yapan Erdabak'ın eşi Ezgi Aslantaş, “Eşim dün Esenyurt'ta çok vahşi bir şekilde darp edildi. Hatta cinayete teşebbüs denebilecek durumda. Apart topar ameliyata alındı. Eşim hasta götürüyordu. Trafik magandaları araçtan indirip darp ettiler. Tanıdığımız kişiler değil. Beyin kanaması vardı. Gelir gelmez ameliyata aldılar. Tedavisi devam ediyor. Uyutuyorlar şu anda. Bu 'Düzgün araç' kullan diye başlamış bir tartışma. Adalet yerini bulacak. Bu cinayete teşebbüs, bu birini öldürmeye çalışmak" ifadelerini kullandı.

UFUK URAS: ARDA, BABASINI KÜÇÜK YAŞTA TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

Yeğeni Erdabak’a yönelik saldırıyı Twitter hesabında paylaşan eski milletvekili Ufuk Uras, “Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece aracıyla giderken trafik magandaları ‘Niye önüme geçtin’ diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Nasıl bir dünya bu böyle. Karınca incitmez Arda, bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Arda babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybetmişti, kendisi de trafik magandalarinin kurbanı oldu” ifadelerine yer verdi.


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İstanbul Esenyurt

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