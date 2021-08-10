Esenyurt'ta yola fırlayan köpeğe kamyonetin çarptığı anlar kamerada

Olay, Osmangazi Mahallesi Menderes Caddesinde meydana geldi.

DAKİKALARCA ACI ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde hızla ilerleyen kamyonet yola çıkan köpeğe çarptı. Köpek, çarpmanın etkisiyle dakikalarca yolun ortasında acı çekti. Onlarca metre ileride durabilen kamyonet şoförü ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesiyle bir nebze de olsa sakinleşen köpek belediyeye bağlı veteriner ekiplerinin gelmesiyle tedavi altına alında.

"HEMEN YANINA KOŞTUK"

Yaşanan kaza hakkında konuşan Sadi Sarı ise, “Bir köpek sesi geldi bende merak edip dışarıya çıktım. Gördüm ki bizim fabrika önünde beslediğimiz bir köpeğe araba çarpmış. Hemen yanına koştuk ve aracın ön ayağının üzerinden geçmiş olduğunu gördük. Yanımıza gelen kamyonet şoförü ise köpeğin önüne fırladığını söyledi. Durumu belediyeye bağlı veteriner ekiplerine bildirdik ve onlarda köpeği tedavi etmek için götürdüler. Bize yapılan açıklamada ön ayaklarının alçıya alındığı söylendi” diyerek olayı anlattı.

(İHA)

