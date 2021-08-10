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  4. Esenyurt'ta yola fırlayan köpeğe kamyonetin çarptığı anlar kamerada

Esenyurt'ta yola fırlayan köpeğe kamyonetin çarptığı anlar kamerada

10.08.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir cadde üzerinde hızla ilerleyen kamyonet köpeğe çarptı. Kazanın etkisiyle dakikalarca acı çeken köpek belediyeye bağlı veteriner ekipleri tarafından tedavi altına alındı. O kaza anları ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Osmangazi Mahallesi Menderes Caddesinde meydana geldi.

DAKİKALARCA ACI ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde hızla ilerleyen kamyonet yola çıkan köpeğe çarptı. Köpek, çarpmanın etkisiyle dakikalarca yolun ortasında acı çekti. Onlarca metre ileride durabilen kamyonet şoförü ve çevredeki vatandaşların yardıma gelmesiyle bir nebze de olsa sakinleşen köpek belediyeye bağlı veteriner ekiplerinin gelmesiyle tedavi altına alında.

"HEMEN YANINA KOŞTUK"

Yaşanan kaza hakkında konuşan Sadi Sarı ise, “Bir köpek sesi geldi bende merak edip dışarıya çıktım. Gördüm ki bizim fabrika önünde beslediğimiz bir köpeğe araba çarpmış. Hemen yanına koştuk ve aracın ön ayağının üzerinden geçmiş olduğunu gördük. Yanımıza gelen kamyonet şoförü ise köpeğin önüne fırladığını söyledi. Durumu belediyeye bağlı veteriner ekiplerine bildirdik ve onlarda köpeği tedavi etmek için götürdüler. Bize yapılan açıklamada ön ayaklarının alçıya alındığı söylendi” diyerek olayı anlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
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