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Esenyurt'ta yükü arkaya kayan kamyon şaha kalktı

20.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta yokuş yukarı çıkan kamyonun yükü arka tarafa kayınca tekerlerinin üzerinde havaya kalktı. Olay anını kaydeden vatandaşlar, ''hatalı mal yüklemenin sonu bu'' diyerek sürücüye tepki gösterdiler.

Esenyurt'ta yükü arkaya kayan kamyon şaha kalktı

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yükünü sabitlemeyen kamyon sürücüsü 34 BJR 56 plakalı kamyonuyla yokuş yukarı çıktığı sırada yükü kaydı.

TEKERLERİ HAVAYA KALKTI

Kasanın ön bölümünde bulunan yük en arkaya kayınca kamyon arka tekerleri üzerinde havaya kalktı. Sürücü kendi imkanlarıyla araçtan indi. Kamyonun bulunduğu noktaya vinç çağrıldı. Yük indirilerek, kamyon normal haline getirildi.

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Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla bu anları görüntülerken, bir vatandaş "Hatalı mal yüklemenin sonu bu" diyerek duruma tepki gösterdi.

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(DHA)

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İstanbul Esenyurt

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