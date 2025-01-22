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  4. Esenyurt'ta yürek sızlatan anlar: Vicdansız anne çocuğunu çöpe attı baba çıkartmaya çalıştı!

Esenyurt'ta yürek sızlatan anlar: Vicdansız anne çocuğunu çöpe attı baba çıkartmaya çalıştı!

22.01.2025 10:05
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
22.01.2025 10:05
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İstanbul Esenyurt’ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anne 1,5 yaşında olan kız çocuğunu çöpe atıp kaçtı. Annesinin vicdansızca çöpe attığı çocuğu babası çıkartmaya çalıştı.

Olay, dün 18:00 sıralarında Esenyurt Fatih mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşlarında bir kız çocuğunun çöpte olduğunu gören vatandaşlarla durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

"BU BENİM KIZIM"

Bu sırada bir adam, “bu benim kızım” diyerek çocuğu çöpten almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak çocuğu ambulansa aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANNENİN ATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından çocuğun annesi Ayşe D. ‘nin çocuğu çöpe attığı tespit edildi. Anne gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Annenin psikolojik sorunları olduğu, çöpün yanında çocuğu almak isteyen adamın ise babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt anne çöp
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