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Esenyurt'taki camideki musluk hırsızlığı kamerada!

13.12.2020 10:42 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'taki camideki musluk hırsızlığı kamerada!

Esenyurt'ta Hz. İbrahim Camii'ne giren bir kişi abdesthanedeki muslukları çaldı. Şüpheli, ekipler tarafından yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçen hafta pazartesi günü gece saatlerinde yaşandı. Hz. İbrahim Camii'ne gelen şüpheli, demir kapıyı keserek caminin abdesthanesine girdi.

Şüpheli, yaklaşık 25 musluğu tek tek sökerek çaldı. Sabah saatlerinde camiye gelenler, muslukların sökülmüş olduğunu fark etti.

Güvenlik kameralarını izleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi yakaladı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin muslukları tek tek söktüğü görülüyor.

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(DHA)

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