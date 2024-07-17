Esenyurt'taki dehşet anları kamerada! 2 kişiyi sokak ortasında vurdu

Olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Fatih Mahallesi 933. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre E.B. ve Ş.B isimli iki genç ile aralarında daha önceden tartışma yaşanan V.T. isimli şahıs sokak üzerinde karşılaştı.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

İki gence elindeki silahla defalarca ateş eden V.T., olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

SALDIRI ANI KAMERADA

2 arkadaşın silahla vurulduğu anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde iki arkadaşın sokakta yürüdüğü sırada koşarak yanlarına gelen şahsın ateş açtığı, ardından saldırganın aracın arkasına gizlenmeye çalışan kişiyi de vurduğu görülüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır