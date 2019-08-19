HABER

Esenyurt'taki ölümde sahte alkol şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 09:36 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta ev arkadaşıyla kalan bir kişi, bir gece önce alkol aldıktan sonra dün kendi odasında ölü halde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde bulduğu pet şişelerde ise metil alkol tespit edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Esenyurt'taki ölümde sahte alkol şüphesi

Olay, dün 14:30 sıralarında Esenyurt’ta lüks bir sitede ortaya çıktı. İddiaya göre, Gökhan K. bir gece önce kaçak yollarla edindiği alkol şişelerini alıp eve geldi. Kendi odasına giren Gökhan K. aldığı alkolü içip uyudu. Gece geç saatlerde gelen ev arkadaşı Mustafa T. Gökhan K.’ye seslendi ancak cevap alamadı. Arkadaşının uyuduğunu düşünen Mustafa T. bir süre sonra uyudu.Sabah işe gitmek için evden çıkan Mustafa T.’yi bir süre sonra Gökhan K.’nin çalıştığı iş yerinden müdürü arayarak Gökhan K.’ın iş yerine gelmediğini bildirdi. Bir süre cep telefonu ile ev arkadaşına ulaşmaya çalışan Mustafa T. daha sonra eve giderek kontrol etmek istedi. Eve geldiğinde ise Gökhan K.’ın morarmış cesedi ile karşılaşan arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Cesedi yüzündeki morluk ve şişkinlikten dolayı şüphelenen polis ekipleri olayı savcılığa bildirdi.

METİL ALKOL ŞÜPHESİ

Yapılan ilk incelemelerde Gökhan K.’nın odasında bulunan pet şişelerde metil alkol tespit edilirken kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

4 İLDE 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Temmuz'da Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye’de metil alkol zehirlenmesi sebebiyle çok sayıda kişi hastaneye kaldırılmış, 23 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

PARTNERÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldıÜnlü oyuncu polis kontrolüne takıldı
Girlevik Şelalesini bayram tatili süresince 500 binin üzerinde vatandaş ziyaret ettiGirlevik Şelalesini bayram tatili süresince 500 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti
Susuz kalan kaplumbağaya yardım eliSusuz kalan kaplumbağaya yardım eli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Metil Alkol

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

Gece yarısı büyük panik! Mahalle sokağa döküldü!

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Özel mesajları ifşa etti! Yorumu olay oldu

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı flaş gelişme!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

16 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Her şey bir anda oldu!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul trafiğinde yürekleri ağza getiren görüntü! 4 çocuk aynı motosiklette

İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü

Teröristlerin hain saldırısına anında karşılık verildi

MSB açıkladı! Hain saldırı

Günlük burç yorumları 19 Ağustos Pazartesi - Ay, Koç burcunda ilerliyor

Ay, Koç burcunda ilerliyor

Son dakika! 29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

İstanbul’da tatil dönüşü trafik yoğunluğu yeniden başladı

Tatil bitti, trafik başladı... İşte bu sabah İstanbul

Vatandaşlar Eminönü alt geçidini kullanınca zabıta yeniden kapattı

Vatandaşlar kullandı, zabıta yeniden kapattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.