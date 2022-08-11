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Esenyurt'tan skandal görüntüler! Vatandaşlara kulak asmadı: Sokağın ortasında çırılçıplak...

11.08.2022 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Nazım Hikmet Bulvarı'nda yabancı uyruklu bir şahıs yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı. Vatandaşların uyarılarına ve müdahalesine kulak asmayan yabancı uyruklu şahısla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan yaşanan olay akıllara İstanbul Bebek'te bir bankta cinsel ilişkiye giren çifti hatırlattı.

Esenyurt'tan skandal görüntüler! Vatandaşlara kulak asmadı: Sokağın ortasında çırılçıplak...

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, caddenin ortasında Türk vatandaşlarının uyarılarına ve müdahalesine rağmen çırılçıplak spor yaptı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

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Sosyal medyada gündem olan görüntülerde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şahsın, vatandaşların müdahalesine rağmen çırılçıplak bir vaziyette spor yaptığı görüldü.

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İlçedeki Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana gelen olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapıldı.

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AKILLARA BEBEK'TEKİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Sosyal medyada gündem olan olay, akıllara geçtiğimiz aylarda İstanbul Bebek'te sahil kenarındaki bir bankta cinsel ilişkiye giren çifti hatırlattı.

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Geçtiğimiz mayıs ayında meydana gelen olay, Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturmuştu. Skandal olayla ilgili cinsel ilişkiye giren erkek şüphelinin tutuklanmasına karar verilmişti.

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Esenyurt çıplak
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