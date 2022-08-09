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Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 'Türk halkı hakkını helal etsin'

09.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı noktalardan olan İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, 'Gönüllü Geri Dönüş' projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler uğurlandı. Suriyelilerin uğurlanmasına katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Biz göreve geldikten sonra toplam 3 binin üstünde misafirimizi evlerine geri gönderdik" açıklamasında bulundu. Ülkesine dönen Suriyeliler ise helallik isteyerek teşekkürlerini sundu.

Suriyeliler ülkelerine dönüyor! 'Türk halkı hakkını helal etsin'

Esenyurt'ta 'Gönüllü Geriş Dönüş' projesi kapsamında ülkelerine dönmek isteyen 54 Suriyeli belediye tarafından uğurlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'ta kayıtsız olanlarla birlikte 300 bin civarlarında yabancı uyruklu vatandaş olduğunu dile getirerek "Bu organizasyon İstanbul'un birçok yerinde de yankı buldu ve başka ilçelerden de talepler geliyor" açıklamasında bulundu. Proje kapsamında ülkesine dönen Suriyeli Nejat Halil, "Tüm Türk halkı hakkını helal etsin" derken Enayat Ali Hamko ise "Türk milletine de çok teşekkür ederim, her şey iyi" ifadelerini kullandı.

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GÜVENLİ BÖLGELERE UĞURLANDILAR

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyeliler, güvenli bölgeler oluşturulmasının ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor. "Gönüllü Geri Dönüş" projesi kapsamında Esenyurt Belediyesi, ülkelerine dönmek isteyen 28'i yetişkin 26'sı çocuk 54 Suriyeliyi memleketlerine gönderdi. Halep, Şam, İdlip ve Afrin'e gidecek olan Suriyeliler Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından uğurlandı. 

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"BAŞKA İLÇELERDEN DE TALEP GELİYOR"

Esenyurt'ta yaşama tutunamayan ve ülkesine dönmek isteyen Suriyelileri yolcu ettiklerini dile getiren Bozkurt şöyle konuştu:

"Burada yaşama tutunamayan, yurtdışına gitmek isteyen misafirlerimize aracılık ediyoruz. Onlara memleketlerine gitmesi için otobüs tahsisi yapıyoruz. Bu yıl içerisindeki ikinci kafilemiz. Çok hızlı devam ediyorduk. Ancak, pandemi biraz zayıflattı bunu. Bugüne kadar, biz göreve geldikten sonra toplam 3 binin üstünde misafirimizi evlerine geri gönderdik. Bu organizasyon İstanbul'un birçok yerinde de yankı buldu ve başka ilçelerden de talepler geliyor. Dolayısıyla otobüsümüz de eğer boş yer varsa onları da ilave ediyoruz. Yaptığımız organizasyonlarda o arkadaşları da otobüslerde evlerine geri gönderiyoruz. Bugün toplam 54 kişiyi gönderiyoruz. 28 yetişkin, 26 da çocuk misafirlerimiz var. İnşallah pandemi koşulları bu şekilde devam ederse bu çalışmalarımız devam edecek. Organizasyonumuzu gün gittikçe güçlendirerek devam edeceğiz."

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"ESENYURT'TA TOPLAM 300 BİN YABANCI UYRUKLUNUN OLDUĞUNU TAHMİN EDİYORUZ" 

Ellerindeki verilere göre Esenyurt'ta toplamda 300 bin civarında yabancı uyruklu misafirlerinin olduğunu belirten Bozkurt, "Bizdeki en son verilere göre kayıtlı 170 binin üzerinde yabancı uyruklu vatandaş var. Kayıtsız olanlarla birlikte 300 bin civarında olduğunu tahmin ediyoruz. 2019 yılında Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı çalışmaya göre 217 bin yabancı uyruklunun Esenyurt'ta yaşadığı tespit edilmişti. Biliyorsunuz çokça çocuk dünyaya geldi, üreme hızı çok yüksek, onlarla birlikte 300 bin civarında tahmin ediyoruz. Esenyurt meydanda kaçak gelen vatandaşlar toplanıyor. Yine bizim sağladığımız imkanlarla toplama merkezlerine geri gönderiliyorlar. Bu özellikle Afrikalı ya da herhangi bir bölgeye özgü bir çalışma değil. Bu düzensiz göçü önlemek, düzensiz göçün Esenyurt'ta yarattığı sorunları çözmeye odaklanmamızdan kaynaklanıyor" diye konuştu. 

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"TÜRK HALKI HAKKINI HELAL ETSİN" 

Memleketine dönecek Suriyeli Nejat Halil, "7- 8 senedir Türkiye'deyim. Şimdi geri dönüyorum. Babam Suriye'de ve zor durumda. O yüzden mecburen ailemle birlikte dönüyorum. Ben Türkiye'yi zaten yabancı görmüyorum. Dört tane çocuğum var, üç tanesi Türkiye'de dünyaya geldi. Tüm Türk halkı hakkını helal etsin" dedi. 

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Ülkesine dönen bir diğer Suriyeli Enayat Ali Hamko ise, "Ben 10 senedir Türkiye'deyim. Esenyurt'ta oturuyordum. Suriye'de Halep'te oturuyordum, savaş çıkınca Afrin'e gittim. Oraya da savaş gelince mecburen Türkiye'ye geldim. Suriye'de yaşlı anne ve babam var mecburen gidiyorum. Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Türk milletine de çok teşekkür ederim, her şey iyi" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Esenyurt suriyeli
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