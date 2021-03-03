Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin 4 araca çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin 4 araca çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin 4 araca çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin 4 araca çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.