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  4. Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin 4 araca çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin 4 araca çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

03.03.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin 4 araca çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Esenyurt TEM bağlantı yolunda karşı şeride giren otomobilin 4 araca çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle adeta savaş alanına dönen olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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