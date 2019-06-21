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Esenyurt TEM Bağlantı yolunda kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 22:32 | Son Güncelleme

ESENYURT TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT TEM bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle Esenyurt Gişeler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Esenyurt TEM bağlantı yolu Esenyurt Gişeler istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ACS 216 plakalı TIR, önünde seyir halinde olan 34 KG 3696 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, sağ şeritteki 34 FC 4119 plakalı panelvan minibüse çarptı. Bunun üzerine sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada minibüsteki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kaza nedeniyle Esenyurt Gişeler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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