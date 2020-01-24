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Esenyurt TEM bağlantı yolunda tır alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 18:25 | Son Güncelleme

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda seyir halindeki bir tır alev alev yandı.

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda seyir halindeki bir tır alev alev yandı. Yanan tır kameralar tarafından kaydedilirken Bahçeşehir istikametinde trafik durma noktasına geldi. Bir vatandaşın yanan tıra su dolu balon ile müdahale etmeye çalışması da cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Bahçeşehir istikametinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı dorsesi malzeme yüklü tırdan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü tırı emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tırın kabin bölümü alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tır söndürüldü. Trafik Bahçeşehir istikametinde durma noktasına geldi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin incelemeleri sonrasında ortaya çıkacak.

Tır yangınına su dolu balonla müdahale etmeye çalıştı
Yangının ilk çıktığı anda ise bir vatandaş elindeki su dolu balonu atarak yangını söndürmeye çalıştı. Yaşanan o anlar da bir diğer vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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