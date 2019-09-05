HABER

Esenyurt TEM Otoyolunda kamyonet yan yattı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Esenyurt Tem Otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda yan yattı.

Esenyurt TEM Otoyolunda kamyonet yan yattı

Esenyurt Tem Otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yolda yan yattı. Kamyoneti kaldırma çalışmaları kapsamında Hadımköy gişelerine doğru yol trafiğe kapatıldı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Esenyurt Tem Otoyolunda Hadımköy gişelerini geçtikten sonra meydana geldi. Ömer A. Yönetimindeki 35 AZ 3702 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan yattı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 ve polis ekipleri haber verdi. Kumaş taşıdığı öğrenilen sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken, aracın yoldan kaldırılması için TEM Otoyolunda trafik tamamen kapatıldı.

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
TIR sürüye çarptı; 20 koyun telef olduTIR sürüye çarptı; 20 koyun telef oldu
Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralıYozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li vekilin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li vekilin iddiasını, İBB yalanladı

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.