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ESENYURT TEM OTOYOLU'NDAKİ KAZA TRAFİĞE NEDEN OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 15:37 | Son Güncelleme

  Esenyurt TEM Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Esenyurt TEM Otoyolu'nda sapağa girmekten vazgeçen sürücünün kullandığı araca arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler sapağında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Kurt 34 RB 1246 plakalı otomobiliyle sapağa girmekten vazgeçip Edirne istikametine devam etmek isteyince arkadan gelen Hamit Kaya yönetimindeki 59 SBE762 plakalı kamyon duramayarak önündeki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu'nda 3 şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak tek şerit verdi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kaza yapan araçlar
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar

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