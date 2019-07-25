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Esenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:29 | Son Güncelleme

ESENYURT ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.  Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı.

Esenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN,(DHA)- ESENYURT ve Fatih'te 11 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeşten 1'i tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Fatih ilçelerinde evlerden hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği çevrelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonda kardeşler Ahmet B. (29) ile Mehmet B'yi (33) yakaladı.
Şüphelilerden Mehmet B.'nin uyuşturucu bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Mehmet B. sorgusunda hırsızlığı kendisinin yaptığını kardeşinin suçu olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Sorgularının ardından Ahmet B. şubeden serbest bırakılırken, Mehmet B. adliyeye sevk edildi. Mehmet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAFLI)

Esenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandıEsenyurt ve Fatih'te 11 evden hırsızlık yapan 2 kardeş yakalandı

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