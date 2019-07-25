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Esenyurt ve Fatih’te evlere dadanan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

Esenyurt ve Fatih ilçelerinde girdikleri evlerden çok sayıda elektronik eşya çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Esenyurt ve Fatih ilçelerinde girdikleri evlerden çok sayıda elektronik eşya çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, hırsızlık olaylarına ait görüntüler de güvenlik kameralarına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Esenyurt ve Fatih’te artan hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Hırsızlık mağdurlarından gelen şikayetler üzerine çalışma başlatan ekipler, olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahısların eşkallerini tespit edip takibe aldı. Yapılan çalışmaların sonunda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Mehmet B. (33) ve Ahmet B. (29)’un abi kardeş olduğu öğrenilirken, Mehmet B. (33)’nin 1 adet başkasına ait kimlik kullanma ve 2 adet uyuşturucu madde bulundurma suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Şahısların girdikleri 11 ayrı evden çok sayıda elektronik eşya çaldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi Ahmet B. serbest bırakıldı. Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şahısların bir apartmana girdikleri, şüphelilerden birinin bir evden çaldığı ve içinde dizüstü bilgisayar olan çantayla apartmandan çıktığı görüldü.

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