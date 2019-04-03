Esenyurt yeni belediye başkanından açıklamalar

Esenyurt’ta çok fazla Suriyeli'nin yaşadığına dikkat çeken Bozkurt, Suriyelilerle ilgili geliştirdikleri pek çok proje olduğunu ifade etti. Bozkurt, “Kayıtlara göre burada yaşayan Suriyeli vatandaş sayısı 40-50 bin civarı. Ancak, kayıt dışı burada yaşayan Suriyeli vatandaş sayısının 100-150 bin kişi olduğu düşünülüyor” dedi.

Esenyurt’ta var olan sorunları çözerken önceliği eğitime verdiklerini belirten Bozkurt, “Burada önceliğimiz eğitim olacak. Zira 65-70 kişilik sınıflarda okuyan öğrencilerimiz var. ‘Lise Kampüsü’ projemiz var. Bu projeyle birçok farklı branşta eğitim veren liseler tek bir kampüste toplanacak. Böylece, gençlerimiz kaynaşacak ve nitelikli eğitim alacak” dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Esenyurt’ta Millet İttifakı CHP adayı Kemal Deniz Bozkurt kazandı. Bozkurt, “Esenyurt’taki başarı hikâyemizi Esenyurt halkıyla yazdık. Halk bize inandı, güvendi” diye konuştu.

“TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULANAN SİSTEMLER SURİYELİ VATANDAŞLARA UYGULANACAK”

Bozkurt, Suriyeli vatandaşların neden Esenyurt’ta yaşamayı tercih ettiklerini ise, şu sözlerle sıraladı:

“Daha önce, ‘Suriyeliler buraya gelsin’ diye özel bir teşvik yapıldı. 2016 yılında belediye bütçesinden harcanarak 2 bin Suriyeli öğrencinin okuyabileceği okul yapıldı. Dolayısıyla o tarihten itibaren buraya akın etmeye başladılar. Tabi sonrasında belediyenin yardımları ile, ruhsatsız iş yeri açılmasına müsaade edildi. Suriyelilerin buraya gelişi arttı. Bu konularda daha disiplinli davranacağız. Yani; Türk vatandaşlarına ne uygulanıyorsa onlara da aynı şey uygulanacak. Bundan sonra Esenyurtlular gönül rahatlığıyla ben Esenyurtluyum diyebilecek.”

MAHALLE KONAKLARI, YEŞİL ALANLAR, NOSTALJİK TREN VE DAHA PEK ÇOK PROJE

Bozkurt, Esenyurt’ta gerçekleştirmeyi hedefledikleri projeleri şu sözlerle anlattı:

“Esenyurt’a mahalle konakları kuracağız. Bu konaklarda muhtarın başkanlığında siyasi partilerin temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin, kadın ve genç dernek başkanlarının temsilciliklerinin yer aldığı mahalle meclisleri olacak. Mahalle konağının altında katlı otopark, önünde ise meydan olacak. Düşük olan yeşil alan ortalamamızı yükselteceğiz. Normal kentlerde olması gereken 13 metrekare kişi başı yeşil alan, Esenyurt’ta maalesef 0,7 metrekare. Yani neredeyse 20’de 1’i. Bu kısa vadede bu yeşil alanların oranını mahallelerde arttırmamız çok mümkün değil. 4 milyon metrekarelik Haramidere bizim ıslah edebileceğimiz belki de tek yer. Bunu bitirdiğimizde kişi başı yeşil alanımız 5,2 metrekareye kadar çıkacak. Burası, aynı zamanda bir yaşam vadisi olacak. Bu vadi, Esenyurt halkının nefes alabileceği, değişik branşlarda spor faaliyetleri yapabileceği, bir gençlik merkezinin yer alacağı bir yer olacak. Nostaljik tramvay hattımız olacak, botanik bahçemiz olacak, piknik alanlarımız olacak. Her mahalleye mutlaka bir kreş mutlaka yapacağız. Var olan hastane sorunumuzu çözeceğiz ve 2 tane tıp merkezi yapacağız. Yapımı yarım kalan hastanemiz de tamamlanacak.”