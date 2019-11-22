Esenyurt'ta 11 işçinin ölümüne ilişkin dava

Havanın rüzgarlı olması nedeniyle yangının kısa sürede yayıldığı, yatakların da işçilerin dışarı çıkmasına engel olduğu kaydedilen raporda, çadırda acil çıkış kapısının bulunmaması nedeniyle 11 işçinin çadırın dışına çıkamadığı ve hayatını kaybettiği aktarıldı.

Raporda, Esenyurt'ta alışveriş merkezi inşaatında, 12 Mart 2012'de saat 21.00 sıralarında, barınma mekanı olarak kurulan çadırlarda kalan işçiler istirahat halindeyken elektrik tesisatı kablolarının kısa devre yapması neticesinde kıvılcımların oluştuğu, bunların çadırların giriş kapısının önünde çadır tavanına yakın olarak istiflenen sünger yataklara sıçradığı anlatıldı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, bazı katılanlar da hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Yargıtay 12. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Alt yüklenici Kaldem İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketinin hissedarı Mehmet Altun ile şirketin diğer ortağı Abdullah Altun'un birinci dereceden tali kusurlu, diğer şirket ortağı olan Kadir Altun'a ise karar verme süreçlerinde yetkili olmayışı, çadırlardan iş güvenliği tedbirleriyle ilgili bütçe ayırıp harcama yapabilecek yetki ve konumda olmaması nedeniyle suç ve kusur izafe edilemediği kaydedildi.

Alt yüklenici TAPAS İnşaat firmasının şantiyede görevli kişisi Hikmet Tezcan ile Miratek Danışmanlık firmasının temsil ve ilzama yetkilisi Hakan Mintaş'ın ikinci dereceden tali kusurlu olduğu değerlendirilen raporda, Miratek Danışmanlık firması personeli olan A sınıfı iş güvenliği uzmanı Nuri Şener Tığlı'nın birinci dereceden tali kusurlu olduğu bildirildi.

Raporda, "Asıl işveren ile danışman firma arasında sözleşme muhtevasında bahsi geçen proje koordinatörünün atanmaması nedeniyle asıl işveren firmanın iş güvenliği konusunda görev yapıp, dosyada ismi tespit edilemeyen yetkili kişi veya kişiler birinci derecede tali kusurludur." denildi.

- "5 kişi ve ölen işçilerin kusuru yok" değerlendirilmesi

Raporda, şirket personeli elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'ya, barınma mekanı olarak yapılan çadırlara elektrik tesisatı çekmesi dışında bir eyleminin olmaması ve iş güvenliği konusunda yetki ve sorumluluğunun bulunmaması nedeniyle suç ve kusur isnat edilemeyeceği belirtildi.

Raporda, Kaldem İnşaat ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin şantiye sahasında iş güvenliği koordinatörü olan Cem Yıllar'a, bütçe ayırıp harcama kabiliyetinin olmaması nedeniyle, Miratek Danışmanlık firmasının iş geliştirme müşaviri konumundaki Cemal Birol Meral'e sorumluluğu olmadığından suç ve kusur isnat edilemeyeceği ifade edildi.

Miratek Danışmanlık firmasının şantiye alanında çalışan C sınıfı iş güvenliği uzmanı Ömer Faruk Gülmez'e suç ve kusur isnadının mümkün olmadığı tespitlerine yer verilen raporda, "Maktul 11 işçinin yangının çıkmasında alabilecekleri bir iş güvenliği tedbiri olmaması nedeniyle atfı kabil bir suç ve kusurları bulunmamıştır." denildi.