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ESENYURT'TA 117 SURİYELİ GÖÇMEN ÜLKELERİNE UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı.

İSTANBUL, (DHA)- SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Esenyurt Belediyesi 117 Suriyeliyi vatanlarına yolcu etti.
Esenyurt’ta yaşayan 117 Suriyeli, Türkiye tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytindalı Operasyonlarının ardından ülkelerinde oluşturulan güvenli bölgeye dönmek için yola çıktı. Suriyeli göçmenler 16 saat süren yolculuğun ardından vatanlarına kavuşacak. Eski Esenyurt Belediye binası önünden hareket eden 3 otobüs ile yola çıkan Suriyeli göçmenler Kilis, Gaziantep, Hatay noktalarına güvenli bir şekilde ulaştırılacaklar. Gönüllü geri dönüş formunu imzalayan Suriyeliler 5 yıl içinde Türkiye’ye geri dönemeyecek. İlerleyen günlerde diğer Suriyelilerin de aileleriyle birlikte ülkelerine dönmeleri bekleniyor.

"TÜRKİYE’Yİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"
Ülkesine gittiği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Muhammed Bekir, "6 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Ülkeme gittiğim için çok heyecanlıyım. Annem ve babam Suriye’de yaşıyor. Onları çok özledim. Türkiye’ye geldim ve burada evlendim. Burada bulunduğum sürede 2 çocuk sahibi oldum. Türkiye’yi çok özleyeceğim. Çok anım var burada. Birçok Suriyeli Türkiye’de yaşıyor fakat kimliği yok. Ya gidip kimlik çıkarsınlar ya da bizim gibi isimlerini belediyeye yazdırıp geri dönsünler. Türkiye’deki herkese teşekkür ediyorum. Esenyurt Belediyesine, Cumhurbaşkanına ve herkese teşekkür ediyorum. Bana burada çok iyi davranıldıö dedi.

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN MUTLU YAŞANMALARI İÇİN MÜCADELE ETTİK"
Suriyeli göçmenleri yolcu etmek için gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt şunları söyledi: " 117 Suriyeli arkadaşımız bize ülkelerine gitmek için başvurmuştu. Savaştan dolayı Türkiye’de bir süre konul ettiğimiz arkadaşlarımız bugün ülkelerine gitmek için yola çıkacak. Türkiye onlara zor günlerinde konukseverliğini gösterdi. Esenyurt’ta da elimizden geldiğince huzurlu ve mutlu yaşanmaları için mücadele ettik. Bu tatil için bir gidiş değil. Gittikten sonra 5 yıl geri dönemeyecekler. Umarım bundan sonraki yaşamlarında mutlu ve huzurlu olurlar. Belki ileride de biz onlara birkaç günlüğüne misafirliğe gidip çaylarını içeriz. Kötü günleri de geride bırakarak yad etmiş oluruz" dedi.
Bozkurt, "Misafirlerimizi geldikleri yerlere göndermeye devam ediyoruz. Ücretsiz olarak lojistik sağlıyoruz. Sınıra kadar onları yolcu ediyoruz. Sınırdan sonrada Kızılay ekipleri onları memleketlerine geri göndermek için destek verecek. Bundan sonra da bu uygulama devam edecek. Ve onları ülkelerine gitmek için teşvik edeceğizö diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Suriyelilerin görüntüsü
-otobüse binmeleri
-Suriyelilerle röp
-Bozkurt'un konuşması
-Genel ve detaylar

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