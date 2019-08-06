ESENYURT'TA 117 SURİYELİ GÖÇMEN ÜLKELERİNE UĞURLANDI

İSTANBUL, (DHA)- SURİYE’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Esenyurt Belediyesi 117 Suriyeliyi vatanlarına yolcu etti.

Esenyurt’ta yaşayan 117 Suriyeli, Türkiye tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı ve Zeytindalı Operasyonlarının ardından ülkelerinde oluşturulan güvenli bölgeye dönmek için yola çıktı. Suriyeli göçmenler 16 saat süren yolculuğun ardından vatanlarına kavuşacak. Eski Esenyurt Belediye binası önünden hareket eden 3 otobüs ile yola çıkan Suriyeli göçmenler Kilis, Gaziantep, Hatay noktalarına güvenli bir şekilde ulaştırılacaklar. Gönüllü geri dönüş formunu imzalayan Suriyeliler 5 yıl içinde Türkiye’ye geri dönemeyecek. İlerleyen günlerde diğer Suriyelilerin de aileleriyle birlikte ülkelerine dönmeleri bekleniyor.

"TÜRKİYE’Yİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Ülkesine gittiği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Muhammed Bekir, "6 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Ülkeme gittiğim için çok heyecanlıyım. Annem ve babam Suriye’de yaşıyor. Onları çok özledim. Türkiye’ye geldim ve burada evlendim. Burada bulunduğum sürede 2 çocuk sahibi oldum. Türkiye’yi çok özleyeceğim. Çok anım var burada. Birçok Suriyeli Türkiye’de yaşıyor fakat kimliği yok. Ya gidip kimlik çıkarsınlar ya da bizim gibi isimlerini belediyeye yazdırıp geri dönsünler. Türkiye’deki herkese teşekkür ediyorum. Esenyurt Belediyesine, Cumhurbaşkanına ve herkese teşekkür ediyorum. Bana burada çok iyi davranıldıö dedi.