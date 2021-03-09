HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta 15 katlı sitede korkutan yangın

Esenyurt’ta 15 katlı sitede korkutan yangın

09.03.2021 16:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta 15 katlı apartmanın 9’uncu katında yangın çıktı.

Esenyurt’ta 15 katlı apartmanın 9’uncu katında yangın çıktı. Kombi değişimi sırasında doğal gazdan çıkan yangın, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre olay Pınar Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitede bulunan 15 katlı binanın 9’uncu katında iddiaya göre kombi değişimi sırasında yangın çıktı. Kısa sürede daireden yükselen alevler, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaşanan panik anları, kameralara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası Her şey 1 telefonla başlamış! Vahşet aylar sonra ortaya çıktı: Yasak aşk iddiası
Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ne zaman?
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Son dakika! Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasında karar

Karlov suikastı davasında karar

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Son dakika! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Hıdırellez ne zaman? 2021 Hıdırellez bayramı tarihi belli oldu

Hıdırellez ne zaman?

Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.