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Esenyurt’ta 2 grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 20:22 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir market ve bir halıcı dükkanında çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı.

Esenyurt’ta bir market ve bir halıcı dükkanında çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı. 2 kişinin bacaklarından yaralandığı kavgada 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında bulunan bir market ve bir halıcı dükkanında çalışanlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 2 kişi bacaklarından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.
Vatandaşlar sağlık ekiplerini yaralıların bacaklarına tampon yaparak bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri ise olay yerine güvenlik şeridi çekerek kavgayla ilgili inceleme başlattı. Kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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