ESENYURT'TA 2 KADIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - 1

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta 2 kadın sokak ortasında vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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