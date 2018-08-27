ESENYURT'TA 2 KADIN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI - 1

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Taner YENER-İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta 2 kadın sokak ortasında vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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