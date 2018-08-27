Esenyurt'ta 2 kadın silahlı saldırıya uğradı (1)

Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta 2 kadın sokak ortasında vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

