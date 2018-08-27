HABER

Esenyurt'ta 2 kadın silahlı saldırıya uğradı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta 2 kadın sokak ortasında vuruldu.

Murat SOLAK-Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta 2 kadın sokak ortasında vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay saat 09.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3088 üzerinde meydana geldi. 2 kadını takip eden saldırgan ya da saldırganlar sokakta kimsenin olmadığını görünce kadınlara ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması başlattı. Ekipler sokakta bir bıçak ve yol kenarında otların arasında bir pompalı tüfek buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Kendisini takip ettiğini düşündüğü komşunu tabancayla ağır yaraladıKendisini takip ettiğini düşündüğü komşunu tabancayla ağır yaraladı
Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi (1)Beykoz'da kum yüklü tanker devrildi (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Doğu Akdeniz'de yeni kriz kapıda mı? 'Bir tezgah seziyorum' deyip uyardı!

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Son dakika! Emmanuel Eboue'nin intihar ettiği iddiası doğru çıkmadı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Kerimcan ve İdo Tatlıses oteli birbirine kattı!

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Annesini ve kardeşini öldürdü

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.