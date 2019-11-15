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Esenyurt'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 23:06 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, yanlarına yaya olarak gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta cadde üzerinde yürüyen 2 kişi, yanlarına yaya olarak gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin 2 kişi yakalanırken saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarından Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Büfeden alışveriş yaptıktan sonra cadde üzerinde yürüyen iki kişiye, yanlarına yaya olarak gelen 2 kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda kurşunlar isabet eden ve adları öğrenilemeyen 2 kişi yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelilerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak olay yerine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürerken, polis çok yönlü soruşturma başlattı.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, saldırganların aynı mahallede 2127. Sokak'ta bir yere gizlendiklerini belirledi. Ardından gerçekleştirilen operasyonda 2 saldırgan da 2 tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin kaldırımda yürüdüğü, karşılarından gelen şüphelinin onlara silahla ateş edip kaçtığı görülüyor.

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