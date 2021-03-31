HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta 200 bin lira çalan hırsızı, maske takmadan bindiği taksinin kamerası yakalattı

Esenyurt’ta 200 bin lira çalan hırsızı, maske takmadan bindiği taksinin kamerası yakalattı

31.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta eve giren hırsızlar çelik kasa içerisindeki 200 bin lirayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

Esenyurt’ta eve giren hırsızlar çelik kasa içerisindeki 200 bin lirayı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Zanlı, maskesiz şekilde bindiği taksinin kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine Esenyurt polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.
Olay, 3 Mart gecesi Yunus Emre Mahallesi’nde yaşandı. Bir eve giren 2 hırsız ev sakinleri uyurken çelik kasada bulunan 200 bin liraya çalarak kaçtı. Sabah durumu fark eden aile polise haber verdi. Olay üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Dedektifleri çalışmalara başladı. Bölgedeki güvenlik kameralarını didik didik inceleyen ekipler, zanlının Doğan Araslı Bulvarı üzerinden taksiye bindiğini tespit etti. Taksi sürücüsüne ulaşarak kameralarını inceleyen polis ekipleri, araca maskesiz binen zanlının kimliğini tespit etti. Taksi ile Beyoğlu’nda bir adrese gittiği belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Esenyurt’ta polis merkezine götürülen Metin K. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Hırsız adım adım güvenlik kamerasında
Hırsızın attığı her adım güvenlik kameraları tarafından da takip edildi. Görüntülerde, Metin K.’nın evden çıkması taksiye binmesi ve taksi içerisindeki görüntüleri de yer aldı. Olayla ilgili 2’nci şüphelinin ise yakalama çalışması devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Korkutan uyarı! Önlem alınmazsa sayı 50 bine çıkarKorkutan uyarı! Önlem alınmazsa sayı 50 bine çıkar
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Hangi belediyeler işçi arıyor? İşte memur alımı yapan belediyeler  

İşte memur alımı yapan belediyeler  

Villada dehşet anlar! Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı

Villada dehşet! Dakikalarca balkondan sarktı

Kısıtlamalarla ilgili flaş açıklama: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı

'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı

KPSS şartsız memur alımı yapan yerler | KPSS şartı aramayan kurumlar belli oldu

KPSS şartı aramayan kurumlar belli oldu

Kırıklareli Lüleburgaz Belediyesi iş ilanları başvuru sayfası | İşte belediye personel alımı başvuru şartları  

Kırıklareli Lüleburgaz Belediyesi'ne memur alınacak

JÖH timlerinden nefes kesen operasyon: 38 gözaltı

JÖH timlerinden nefes kesen operasyon! Bir bir yakaladılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.