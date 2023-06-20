Esenyurt'ta 23. kattan atladı; üzerine düştüğü komşusu yaralandı
Mynet Haber
1 saat önce
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Esenyurt'ta bir kişi oturduğu binanın 23. katındaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Bu sırada işe gitmek üzere evinden çıkan komşusunun üzerine düşen adam hayatını kaybetti komşusu ise yaralandı.
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