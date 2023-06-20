Esenyurt'ta 23. kattan atladı; üzerine düştüğü komşusu yaralandı

Esenyurt'ta bir kişi oturduğu binanın 23. katındaki balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Bu sırada işe gitmek üzere evinden çıkan komşusunun üzerine düşen adam hayatını kaybetti komşusu ise yaralandı.