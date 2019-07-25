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ESENYURT'TA 271 MİLYON 150 BİN SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ: 6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI(ek bilgilerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 00:25 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Eseryurt'ta yapılan operasyonda  271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi.

İstanbul DHA

Eseryurt'ta yapılan operasyonda 271 milyon 150 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. Olaya ilişkin 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta faaliyet gösteren bir matbaaya operasyon düzenledi. Matbaada üzerinde yüksek gerilim hattı yazan elektrik panosunun arkasında başka bir bölmeye geçen gizli bir kapı olduğu tespit edildi. Bu bölümde yapılan aramada 271 milyon 150 bin sahte Amerikan Doları ele geçirildi.

Operasyonda FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen B.Ç. isimli komiser olmak üzere 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Emniyet güçlerinin firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Yetkililer, ele geçirilen sahte para miktarının tüm zamanlarda ele geçirilen en fazla miktar olduğunu ve elde edilen gelirlerin FETÖ'ye aktarılıp aktarılmadığının çok yönlü araştırıldığını kaydetti.

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