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Esenyurt'ta 3 binanın çatısı alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 20:49 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta yan yana bulunan 5 katlı 3 binanın çatısı alev alev yandı.

Esenyurt'ta 3 binanın çatısı alev alev yandı

Mustafa BAKIRHAN/İstanbul (DHA)-ESENYURT'ta yan yana bulunan 5 katlı 3 binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Mehterçeşme Mahallesi 1856 Sokak'ta saat 18.30 sıralarında yan yana bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın bitişiğinde bulunan iki apartmanın çatısına da sıçradı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın merdivenleri ile çıktıkları çatılara tazyikli su ile müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken 3 binanın çatısında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bir görgü tanığı, "Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. İçeriye kimseyi almıyorlar. Ölü yaralı olmadığını söylüyorlar. İçeride çocuklar ya ateş yakmışlar ya da mangal yakmış oynamışlar. Bizim bildiğimiz budur. Çatıda çıkmış." dedi.
(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta 3 binanın çatısı alev alev yandıEsenyurt'ta 3 binanın çatısı alev alev yandıEsenyurt'ta 3 binanın çatısı alev alev yandıEsenyurt'ta 3 binanın çatısı alev alev yandı

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