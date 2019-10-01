Esenyurt'ta 3.5 lira, Fatih'te 10 lira...  Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor 

Semih ÇALIŞKAN - Mertcan ÖZTÜRK - Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, (DHA) YEŞİLLİK, domates ve limonla birleşince sofraların vazgeçilmezi olan lahmacunda fiyat farkı dikkat çekiyor. İstanbul'da kimi işletmeler lahmacunu 3,5 TL'den satarken, kimi yerlerde fiyatı 10 TL'yi buluyor. Fiyat farkı için 'Kira ve giderlerden kaynaklanıyor' diyen de var, kullanılan ürünü işaret eden de.

Sofraların vazgeçilmezi lahmacun günün her saati rahatlıkla tüketilebiliyor. İstanbul'un farklı ilçelerinde lahmacun fiyatlarındaki farklılık dikkat çekiyor. Bazı ilçelerde lahmacunun tanesi 3,5 TL'ye satılırken, bazı yerlerde ise fiyatı 10 lirayı buluyor. Peki lahmacunda fiyat farkı neden kaynaklanıyor?

"FİYAT FARKINI GİDERLERE BAĞLIYORUM"

Esenyurt'ta yaşayan Cesur Çavuşoğlu, ucuz fiyata lahmacun satan işletmelerden birinin sahibi. Kullanılan ürününün kaliteli olduğunu savunan Çavuşoğlu, "Lahmacunu 4 TL'den veriyoruz. Böyle olmasının sebebi de giderlerimiz biraz kısıtlıdır. Kimse aç kalmasın, herkes yararlansın istiyoruz. Biz bu ilçede 7, 8 TL'ye lahmacun veremeyiz. Hijyen belgeleri de dahil olmak üzere işletmemize zaten sürekli denetim yapılıyor. Fiyat farkı giderlerden dolayı yaşanıyor. Bazı işletmelerin giderleri fazladır. En başta kira giderleri geliyor. Kira giderleri 50, 60 bin TL olan işletmeler var. Bu yerler lahmacunu 4-5 TL'ye veremez. Bizim personel sayımız az, büyük işletmelerin personel sayısı fazla. Bu nedenle fiyat farkı yaşanıyor. Onlar o fiyatı 8 TL'nin altına çekemez. Kullanılan üründe herhangi bir fark yok. Bizim et aldığımız yer, veteriner tarafından denetleniyor. Aldığımız ürünlerin hepsi kayıt altındadır. Ben fiyat farkını giderlere bağlıyorum" diye konuştu.