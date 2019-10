Esenyurt'ta 3.5 lira, Fatih'te 10 lira...  Lahmacun fiyatlarındaki büyük fark dikkat çekiyor 

"AYAKTA KALMAK İÇİN BÖYLE SATIYORUZ"

Esenyurt'ta bir diğer lahmacun satan yerde fiyat daha da düşüyor. Servet Şahin o işletmenin sahibi. Dükkanda 5 personel çalıştığını ifade eden Şahin, "Lahmacunun tanesi 3,5 TL. Personel olarak kendimiz çalışıyoruz. Sebzeyi halden kendimiz alıyoruz. Bir de hitap ettiğimiz kesim önemli. Kiramız ucuz. Piyasanın durumu belli. Mecbur bu fiyata veriyoruz. Ucuz olduğu için kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Ayakta kalmak için böyle satıyoruz. Kiramız 3000 TL. Dükkanda 5 personel çalışıyoruz. Ürünü kendimiz seçiyoruz, kendimiz alıyoruz. Bodrum'daki gibi 70 TL'ye de lahmacun verebiliriz. Aynı lahmacun, aynı et, dana aynı, ülke aynı ama 70 TL'ye vermiyoruz, 3,5 TL'ye veriyoruz. 1 kilometre ileride aynı lahmacunu 7 liraya satıyorduk, burada 3,5 TL'ye satıyoruz" dedi.

"BİLDİĞİMİZ NORMAL ET KULLANMIYORLAR"

İstanbul'un bir başka ilçesi Fatih'te lahmacun dükkanı bulunan Nazmi Atik ise fiyat farkının lahmacunda kullanılan malzemeden kaynaklandığını savunuyor. Atik, "Şu an bizde lahmacunun fiyatı 10 TL'dir. Fiyat farkı kullanılan malzemeye bağlıdır. Bazı yerler ucuz lahmacun veriyor. Bu yerler tavuk taşı kullanıyor. Şu an burada lahmacun yiyen vatandaşlar bunun uygun olduğunu söylüyor. Bazıları bizim mahallemizde 3, 4 liraya satılıyor diyor. Çünkü onlar kesinlikle et kullanmıyorlar. Etin kilosu bugün 48, 49 lira. Ucuz veren kesinlikle normal et kullanmıyor. Kimi tavuk derisi kullanıyor, kimi tavuk taşı kullanıyor, iç yağı kullanıyor. Bildiğimiz normal et kullanmıyorlar" dedi.