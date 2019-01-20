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Esenyurt'ta 4 katlı bina içinde çıkan şüpheli yangın polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 08:13 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş ve en üst katında çıkan şüpheli yakılan eşyalar polisi alarma geçirdi.

Esenyurt'ta 4 katlı bina içinde çıkan şüpheli yangın polisi alarma geçirdi

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş ve en üst katında çıkan şüpheli yakılan eşyalar polisi alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfiaye ekipleri çıkan yangınları söndürürken, polis ekipleri de detaylı inceleme başlattı.

Olay Esenyurt, Şehitler Mahallesinde sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi yada kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle Yayla Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında ki kullanılmayan otomobil lastiği ile en üst katta apartmanın içinde bulunan sandığı ateşe verdi. Uykularından uyanan apartman sakinleri bina içinden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri apartmanın hem girişinde alev alev yanan otomobil lastiğini hemde en üst katta yanan ahşap sandığı söndürmek için müdahale etti. İtfaiye ekipleri bina içinde ki ufak çaplı yangınları kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bina içinde çıkan yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, apartmanın en üst katında oturan bir vatandaşın iki çocuğu dumandan etkilendi. Olay yerinde bekleyen sağlık görevlileri de dumandan hafif şekilde etkilenen çocukların tedavilerini ayakta yaptı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Apartmanda oturan vatandaşlarında bilgisine başvuran polis ekipleri sokakta titizlikle güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri bina sakinlerinden aldığı bilgiler neticesinde olayı dışarıdan gelen kimliği belirsiz kişi yada kişilerin gerçekleştirdiği üzerinde durduğu öğrenildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri çevrede şüpheli kişilere yönelik çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
(FOTOĞRAFLI)

Esenyurt'ta 4 katlı bina içinde çıkan şüpheli yangın polisi alarma geçirdi

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