Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın (2)

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Binayı basan yoğun duman nedeniyle aşağı inemeyen 3'ü çocuk 1'i kadın 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Örnek Mahallesi, 1519. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bodrum katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina içerisinde yoğun duman oluştu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan 3'ü çocuk 1'i kadın 4 kişi terasa çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, merdiven aracı yardımıyla terasta kalanları kurtardı. Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ve büyük korku yaşadıklarını anlatan bina sakini Mehmet Emin, "Yengem ve yeğenlerim vardı içeride. Onları almaya çalıştım ama dumandan alamadım. Balkona çıkardım itfaiye ekipleri indirdi" dedi. Yan binada oturan Metin Balçık ise, "Binada oturanlar dumana maruz kaldı. Yukarıda kalanlar vardı, onları da itfaiye ekipleri kurtardı. Herhangi bir yaralı yok" diye konuştu.

