HABER

Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 17:26 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Binayı basan yoğun duman nedeniyle aşağı inemeyen 3'ü çocuk 1'i kadın 4 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Örnek Mahallesi, 1519. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Bodrum katta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bina içerisinde yoğun duman oluştu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan 3'ü çocuk 1'i kadın 4 kişi terasa çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, merdiven aracı yardımıyla terasta kalanları kurtardı. Yangının nasıl çıktığını bilmediklerini ve büyük korku yaşadıklarını anlatan bina sakini Mehmet Emin, "Yengem ve yeğenlerim vardı içeride. Onları almaya çalıştım ama dumandan alamadım. Balkona çıkardım itfaiye ekipleri indirdi" dedi. Yan binada oturan Metin Balçık ise, "Binada oturanlar dumana maruz kaldı. Yukarıda kalanlar vardı, onları da itfaiye ekipleri kurtardı. Herhangi bir yaralı yok" diye konuştu.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İlçelerde kar, Adıyaman merkezde sağanakİlçelerde kar, Adıyaman merkezde sağanak
TEM'deki cinayetin şüphelisi gözaltındaTEM'deki cinayetin şüphelisi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.