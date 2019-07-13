Esenyurt’ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binanın bütün katlarını sardı. Aralarında bebeklerin de olduğu çok sayıda kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt\u2019ta 5 katl\u0131 binan\u0131n bodrum kat\u0131nda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle dumanlar binan\u0131n b\u00fct\u00fcn katlar\u0131n\u0131 sard\u0131. Aralar\u0131nda bebeklerin de oldu\u011fu \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi itfaiye ekiplerince kurtar\u0131ld\u0131.PARTNERG\u00fczelli\u011fiyle b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! Me\u011fer \u00f6yle s\u0131rlar\u0131 varm\u0131\u015f ki...Bursa'da, kafedeki cinayette, katil zanl\u0131s\u0131 adliyeye sevk edildiEvinde her \u00e7e\u015fit uyu\u015fturucu ele ge\u00e7irildi
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