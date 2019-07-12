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Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı kaza kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

ESENYURT TEM Bağlantı yolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı kaza kamerada 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)- ESENYURT TEM Bağlantı yolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün akşam saatlerinde Hadımköy Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir TIR duramayarak önündeki özel halk otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüste diğer araçlara çarpınca 2 minibüs, bir hafif ticari araç ve bir midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada çoğu otobüs yolcusu 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle Hadımköy Bağlantı Yolu gişeler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yaşanan kazayı anlatan görgü tanığı Selman Şeker, " TIR hiç frene basmadan halk otobüsüne vurdu. Halk otobüsündeki insanlar zaten feryat figanla arabadan çıktılar. Yaralılar vardı. Ambulans çağırdık. Küçük bir kız da yaralıydı" diye konuştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)

Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı kaza kamerada Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı kaza kamerada Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı kaza kamerada Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı kaza kamerada

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