Esenyurt’ta akrabalar arasında çıkan kavga kanlı bitti. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt’ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada iddiaya göre, Ö.A. isimli şahıs akrabasını vurdu. Vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybederken silah sesini duyan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken konuyla ilgili çalışma başlattı.

