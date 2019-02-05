Esenyurt’ta alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Esenyurt’ta alt yapı çalışması sırasında bir kepçe doğalgaz borusunu deldi. Sokakta yaşanan kısa süreli panik İGDAŞ ekiplerinin gazı kapatması ile son buldu.
Olay, Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Reyhan Sokak’ta ekipler alt yapı çalışması sırasında kazı yapıyordu. Bu sırada derine inen kepçe operatörü doğalgaz borusuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile boru delindi. Ekipler, doğalgazın dışarı çıkması ile itfaiye ve İGDAŞ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler ise kaçağın olduğu hattın gazını kesti. Kısa süreli panik sonrası ekipler delinen borunun tamirine başladı.
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