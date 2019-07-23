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Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 12:02 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta anne ve kızı yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğradı.

Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta anne ve kızı yaşadıkları evde silahlı saldırıya uğradı.
Olay, İnönü Mahallesi 353 sokakta saat 11.30 sarılarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle sokağa gelen bir kişi, 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan anne ve kızın yanına çıktı. Eve giren kişi, kızı kalçasından annesini ise elinden silahla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı (1)Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı (1)Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı (1)Esenyurt'ta anne ve kızına silahlı saldırı (1)

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