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Esenyurt'ta araç kaldırımdaki liselilere çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 13:25 | Son Güncelleme

Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta bir araç, kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı.

Esenyurt'ta araç kaldırımdaki liselilere çarptı

Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta bir araç, kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Kazada 4 öğrenci yaralandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Çelik, aracının kontrolünü kaybedince kaldırımda yürüyen lise öğrencilerine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 4 öğrenci savrulurken araç da üst geçidin yanındaki alana uçtu. Yaralanan öğrencilerin arkadaşları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Öğrenciler olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Sürücü Çelik, yola çıkanlara çarpmamak için direksiyon kırınca aracının hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta araç kaldırımdaki liselilere çarptıEsenyurt'ta araç kaldırımdaki liselilere çarptıEsenyurt'ta araç kaldırımdaki liselilere çarptıEsenyurt'ta araç kaldırımdaki liselilere çarptı

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