Esenyurt’ta araçlar kara saplandı

Esenyurt’ta şiddetli kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sürücüler kara saplanan araçlarını kurtarmak için uzun süre mücadele verdi.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü. Karlar altından kalan şehirde kartpostallık görüntüler oluştururken bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Esenyurt’ta araçlar kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar ise kara saplanarak yolda kaldı. Sürücüler kara saplanan araçlarını kurtarmak için uzun süre mücadele etti.

