Esenyurt'ta avm'nin x-ray cihazından geçen şüpheliler telefonu böyle çaldı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta alışveriş merkezinde X-Rayden geçerken telefon çalan hırsızlar yakalandı. Aynı AVM'de çok sayıda hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde X-Raydan geçerken telefonu çalınan bir kişi Kıraç Polis Merkezi Amirliği'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen asayiş büro ekipleri AVM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde telefonu çalan kişilerin Evin O.(27) ve C.O(16) oldukları belirlendi.

HIRSIZLARI TELEFONUN SİNYALİ ELE VERDİ

Telefonun yerini GPS ile takip eden ekipler Beylikdüzü Çankaya Caddesinde bulunan bir siteden sinyal tespit etti. Siteye gelen polisler, güvenlik görevlisinin, kişileri tanıması üzerine Evin O. ve C.O'nun kaldıkları eve girdi. Evde bulunan Evin O. ve C.O gözaltına alındı. C.O Çocuk Büro Amirliğine, Evin O. ise Kıraç Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis merkezine götürülen iki kişinin daha önce de aynı AVM'de birçok olaya karıştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan Evin O.'nun 13, O.C'nin ise 3 tane suç kaydığı olduğu öğrenildi.