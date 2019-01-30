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Esenyurt’ta Azmi Ekinci’ye coşkulu karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:25 | Son Güncelleme

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, Esenyurt İlçe teşkilatınca coşkuyla karşılandı.AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Azmi Ekinci, Esenyurt İlçe Teşkilatı’yla buluştu.

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, Esenyurt İlçe teşkilatınca coşkuyla karşılandı.
AK Parti’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Azmi Ekinci, Esenyurt İlçe Teşkilatı’yla buluştu. Buluşmaya Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik ile birlikte gelen Ekinci’yi AK Partili üyeler coşkuyla karşıladı.
Alatepe ve Çelik’ten Ekinci’ye tam destek
Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci’yi teşkilata takdim eden AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çelik, “Esenyurt teşkilatının gücünü dostumuza düşmanımıza hep beraber göstereceğiz inşallah. Belediye Başkanımız ve Başkan adayımız burada. Hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde Esenyurt’ta rekor kıracağız. 1 Nisan sabahına kadar uyku yok durmak yok yola devam” dedi.
Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ise Azmi Ekinci’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emaneti olduğunu belirterek, “Biz hizmeti biliyoruz. Bizim hizmet anlayışımızın başındaki insan Recep Tayyip Erdoğan. Gerisi yalan, gerisi dolan, bir tek siz gerçeksiniz. Allah başkanımızın riyasetinde güzel işler yapmayı nasip etsin. 1 Nisan sabahına kadar kendim için yüzde yüz çalışıyorsam yüzde elli de O’nun için burada çalışacağım” diye konuştu.
AK Parti Esenyurt İlçe Teşkilatı üyelerine konuşma yapan Azmi Ekinci, Esenyurt’ta ki sorunları, eksiklerini bildiğini ve Esenyurt’ta 10 sene içerisinde son derece önemli mesafeler kat edildiğini vurgulayarak, bundan sonra eksik kalanları tamamlayacaklarını söyledi. İnsan merkezli bir anlayışla hareket edeceklerini ifade eden Ekinci, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, millet yaşasın, milleti yaşat ki vatan yaşasın, vatanı yaşat ki bayrak dalgalansın. Bizim felsefemiz budur. Cumhurbaşkanımız nasıl ki ömrünün 45 yılını insana hizmetle geçirmişse biz de onun yolunda durmayıp yola devam edeceğiz. Bundan sonra çalınmadık kapı, girmedik ev bırakmayacağız. AK Parti olarak 31 Mart’ta tekrar tarih yazacağız” diye konuştu.

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