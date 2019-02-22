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ESENYURT'TA BAĞIŞ KUTUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:58 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta pastanedeki bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)
Esenyurt'ta pastanedeki bağış kutusunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü gece saat 01.45 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Kanarya Sokak da bulunan bir pastanede meydana geldi. Pastaneye giren kimliği belirsiz bir kişi, bitişikteki cami için bağış toplanan içerisinde 150-200 lira olduğu tahmin edilen kutuyu çaldı. Şüpheli ayrıca, pastanenin kasasında bulunan 150 lirayı da alarak kayıplara karıştı. Olay anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayı anlatan pastanenin işletmecisi Şükrü Kaya, ''Apartmanın dış kapısından girerek sadaka kutularını ve kasada bulunan bozuk paraları alarak gitmişler. Burayı yeni açtık. 3 ay oldu. Mahalleliye hizmet etmek ve kendi rızkımızı çıkarmak için bu pastaneyi açtık. Apartmanın içerisinden imalathaneye girmişler. Oradan da içeriye girmişler. Kasada nakit 150 lira vardı. Bağış kutularında da 150-200 lira vardı. Dün akşam bir alt sokakta arkadaşın arabası çalınmış. Buralarda çok sayıda hırsızlık olayı oluyor" dedi.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Şüphelinin içeri girmesi
-İçeride bir şeyler araması
-Bağış kutusunu çalarak dışarı çıkması
(AKTÜEL)
-Pastaneden detaylar
-Şükrü Kaya ile röp
-Muhabir anonsu

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