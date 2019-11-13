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Esenyurt'ta battaniye çaldıkları yere yine gelince yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:17 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta çeyizlik eşya satılan işyerinden 4 battaniye ve portatif yemek masası çalan 2 şüpheli, 1 gün sonra aynı işyerine gelince yakalandı.

Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA)-ESENYURT'ta çeyizlik eşya satılan işyerinden 4 battaniye ve portatif yemek masası çalan 2 şüpheli, 1 gün sonra aynı işyerine gelince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'taki çeyizlik eşya mağazasında aynı gün içerisinde 4 battaniye ve 1 portatif yemek masası çalındı. Akşam sayım yapıldığında ortaya çıkan hırsızlık olayı üzerine güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. İşyeri çalışanları hırsızlığı yapan iki kişiyi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit etti. Bu hırsızlık olayından 1 gün sonra akşam saatlerinde iki şüphelinin aynı mağazanın kapısına gelip portatif sehpa çalmaya kalktığı görüldü. Bunun üzerine iki şüpheli mağaza çalışanları tarafından yakalanarak işyerinin içine sokuldu. Olayın bildirilmesi üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede sevk edildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu kişilerin gösterdikleri yerde çalınan 4 battaniye ve portatif yemek masası bulunarak işyeri sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler; Erkan D. ile Yunus A., işlemlerin tamamlanması ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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